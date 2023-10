Dem Süden und Osten Dänemarks droht morgen eine Sturmflut. (IMAGO / Ritzau Scanpix / IMAGO / Claus Fisker)

Dazu forderte sie die Polizei auf. Das Dänische Meteorologische Institut warnte vor Überschwemmungen an der Ostseeküste. Der Wasserstand könne bis zu 2 Meter 40 über den Normalwert steigen.

Das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie gab eine Sturmflutwarnung für die Kieler und die Lübecker Bucht heraus. Diese gelte bis Sonnabendmittag, hieß es.

In Irland sorgte ein Sturm mit heftigen Regenfällen bereits für Überflutungen. In der Stadt Midleton im Süden des Landes wurden rund 100 Gebäude überschwemmt. Viele Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben der Regionalverwaltung war binnen 24 Stunden so viel Regen gefallen wie sonst in einem Monat.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.