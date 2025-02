Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Verbreitet sonnig, im Westen und Südwesten allmähliche Wolkenverdichtung. Höchstwerte 0 bis 6, im Westen bis 8 Grad. Morgen in der Westhälfte gebietsweise etwas Regen, in der Osthälfte sonnig. Temperaturen im Nordosten und Osten 1 bis 5, sonst 6 bis 10, im Westen und am Alpenrand 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden stark bewölkt mit Regen. In der Mitte auflockernde Bewölkung und nur wenig Niederschlag. Im Süden nach Nebelauflösung gering bewölkt und trocken. 5 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.