Wetter

In den nächsten Tagen setzt sich von Süden deutliche mildere Luft durch

Das Wetter: In der Nacht vom Norden bis zur Mitte Wolkenfelder. Gegen Morgen ganz im Südwesten etwas Regen, örtlich Glatteisgefahr. Temperaturrückgang auf 0 bis -12 Grad mit den tiefsten Werten im Osten. Am Tage in der Osthälfte oft sonnig. Sonst wolkig bis stark bewölkt, im Westen gebietsweise etwas Regen. Temperaturen im Nordosten und Osten 1 bis 5 Grad, sonst 5 bis 15 Grad.