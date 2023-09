In der kommenden Nacht im Süden gebietsweise Regen. An der Nordsee auch einzelne Gewitter. Sonst rasch abklingende Schauer und größere Wolkenlücken. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 11 bis 5 Grad, an der See etwas milder.

Morgen in Alpennähe viele Wolken und zunächst häufig Regen, sonst teils Sonne, teils Wolken und vor allem im Westen und Nordwesten einzelne Schauer, an der Nordsee vereinzelt kurze Gewitter. Höchstwerte 14 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag nach Nebelauflösung oft heiter, an den Alpen und in den Mittelgebirgen noch Quellwolken, aber meist trocken. 16 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.