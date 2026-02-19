Wetter
In der Mitte abklingender Schneefall, im Süden Regen oder Schnee

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland gelangt zunehmend in den Einflussbereich von Tiefs über Ostfrankreich und Norditalien. Im Nordosten dominiert zunächst noch ruhiges Winterwetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Norden und Osten wechselnd bewölkt. In der Mitte allmählich abklingender Schneefall. Im Süden Regen, im Tagesverlauf in Bayern auch Schnee. Höchstwerte minus 3 bis plus 11 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen teils sonnig, teils bewölkt. Von Westen Richtung Mitte ausweitender Regen. Temperaturen 1 bis 8 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag überwiegend bedeckt mit Regen bei 2 bis 13 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.