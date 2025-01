Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts nachlassende Niederschläge, gebietsweise auch aufgelockert bewölkt oder klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Am Tag im Norden vereinzelt etwas Sprühregen, auch südlich der Donau stark bewölkt. In der Mitte heiter. Temperaturen 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag verbreitet heiter bis wolkig und trocken. Im Nordosten und ganz im Süden stark bewölkt oder neblig-trüb, örtlich etwas Schneegriesel oder Sprühregen. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.