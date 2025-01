Wetter

In der Mitte heiter, sonst bewölkt, im Norden etwas Sprühregen

Das Wetter: Nachts teils noch stark bewölkt, aber kaum noch Niederschlag. Gebietsweise aufgelockerte Bewölkung oder klar. Örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Am Tag im Norden vereinzelt etwas Sprühregen, südlich der Donau stark bewölkt. In der Mitte heiter. Temperaturen 1 bis 7 Grad.