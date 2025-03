Wetter

In der Mitte trocken, sonst leichte Niederschläge, 9 bis 17 Grad

Das Wetter: Im Nordwesten und Norden bewölkt und später leichter Regen. Im Süden und Südosten einzelne Schauer oder Gewitter. In der Mitte überwiegend trocken. 9 bis 17 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte längere sonnige Abschnitte und trocken. In der Südosthälfte gebietsweise Regen, Richtung Alpen zurückziehend. 9 bis 15 Grad.