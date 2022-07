Sommerwetter (imago images / Westend61)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte teils wolkig, teils aufgelockert. Vereinzelt Schauer und Gewitter. In der Südhälfte sonnig und trocken. In der Nordhälfte 18 bis 23 Grad, in der Südhälfte 24 bis 29 Grad.

