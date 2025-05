Wetter

In der Nacht abklingende Schauer

Das Wetter: In der Nacht - außer an der Küsten - abklingende Schauer und auflockernde Bewölkung. 8 bis -1 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Nordosten und Osten einzelne Schauer. Von Westen Aufzug dichter Wolken mit Regen am Abend. Im Südwesten sonnig. 15 bis 20 Grad.