Wetter In der Nacht bedeckt, +4 bis -10 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte anfangs klar, später in den Niederungen stellenweise Nebel. Sonst meist bedeckt oder neblig-trüb, im Norden und Osten vereinzelt etwas Sprühregen. Plus 4 bis minus 10 Grad. Morgen in der Nordhälfte gebietsweise Sprühregen. Im Süden und Südwesten nach Auflösung örtlicher Nebelfelder vielerorts heiter, im Bergland sonnig, sonst meist dicht bewölkt. 1 bis 7 Grad.

24.01.2022