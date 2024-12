Wetter

In der Nacht bedeckt, teilweise Frost

Das Wetter: In der Nacht meist bedeckt, örtlich etwas Sprühregen, dabei vor allem in der Mitte gebietsweise Glätte oder Glatteis. Am Alpenrand über Schneeflächen teils strenger Frost um -10 Grad. Sonst -6 bis +6 Grad. Morgen im Süden teils sonnig, im Norden etwas Regen. Sonst stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. 0 bis 9 Grad.