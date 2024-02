Wetter

In der Nacht bedeckt und Regen, 8 bis 2 Grad

Das Wetter: In der Nacht zunächst bedeckt mit Regen oder Schauern, vereinzelt auch Gewittern. Später meist trocken mit Auflockerungen. 8 bis 2 Grad. Am Tage an den Alpen Niederschläge, in höheren Lagen Schnee. Ansonsten wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf im Westen vermehrt Schauer. 7 bis 13 Grad.