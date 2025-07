Wetter

In der Nacht bewölkt, 14 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht bewölkt, im Südosten und Osten örtlich Regenschauer, sonst trocken. 14 bis 7 Grad. Am Tage wechselhaft: Von der Nordsee bis in den Südosten mehr Wolken und gelegentlich Schauer. Im Südwesten und Nordosten überwiegend sonnig. 19 bis 27 Grad.