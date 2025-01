Wetter

In der Nacht bewölkt mit Schneeschauern, +1 bis -6 Grad

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen Schneefall. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und vereinzelt Schneeschauer. Tiefstwerte +1 bis -6 Grad, verbreitet Glättegefahr. Am Tage wechselnd bewölkt. Vom Norden bis zur Mitte zeitweilig schauerartiger Schneefall, sonst vereinzelt als Schauer. Höchstwerte 0 bis 4 Grad, im Bergland Dauerfrost.