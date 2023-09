Wetter

In der Nacht bewölkt, teils Gewitter- 17 bis 9 Grad

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt. Von Südostbayern bis zur Niederlausitz sowie an der Nordsee auch Gewitter und lokale Unwetter möglich. Abkühlung auf 17 Grad an der Oder bis 9 Grad in der Eifel. Morgen wechselnd bewölkt mit heiteren Abschnitten. An den Alpen etwas Regen möglich, später auch im Nordwesten. 18 bis 24 Grad.

18.09.2023