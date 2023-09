Wetter

In der Nacht bewölkt, teils Gewitter - 17 bis 9 Grad

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt. Von Westen aufziehende Schauer und Gewitter, im Nachtverlauf abschwächend. Nur im Nordseeumfeld anhaltende Schauer. Abkühlung auf 17 Grad an der Oder bis 9 Grad in der Eifel.

18.09.2023