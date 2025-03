Wetter

In der Nacht bewölkt, teils Schauer, bei 8 bis 2 Grad

Das Wetter: Nachts unterschiedlich bewölkt. Vor allem in der Mitte und im Süden gebietsweise Schauer, sonst meist trocken. Stellenweise Nebel. Tiefsttemperaturen 8 bis 2 Grad. Am Tage gebietsweise schauerartig verstärkter Regen vom Westen über die Mitte bis in den Südosten, örtlich auch Gewitter. Im Norden und Osten meist trocken und Richtung Küsten länger sonnig. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.