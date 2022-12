Mit Reif bedeckte Bäume im Winter (Harald Gesterkamp/DLF)

Morgen im äußerten Norden und Süden Wechsel aus Sonne und Wolken. Überwiegend trocken. Sonst weiter stark bewölkt mit etwas Niederschlag. 0 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und in der Mitte kurze Aufhellungen. An der Nordsee wiederholt Regenschauer, im Südewesten Schneefall. 0 bis 6 Grad.

