Wetter

In der Nacht bis -9 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordwesthälfte durchziehende Wolkenfelder bei plus ein bis minus drei Grad. In der Südosthälfte längere Zeit gering bewölkt oder klar, Tiefstwerte zwischen minus vier und minus neun Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, im äußersten Norden und Nordwesten etwas Regen. Im Süden und Südosten teils bewölkt, teils sonnig. Minus zwei bis plus neun Grad.