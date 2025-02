Wetter

In der Nacht bis zu minus 15 Grad - meist bewölkt oder klar und trocken

Das Wetter: In der Nacht im äußersten Süden und teils im Osten wolkig bis stark bewölkt. An den Alpen anfangs noch etwas Schneegriesel. Sonst meist gering bewölkt oder klar. Tiefsttemperaturen von West nach Ost zwischen minus 3 bis minus 15 Grad. Morgen vielfach sonnig und trocken. Höchstwerte minus 4 bis plus 5 Grad.