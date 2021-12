Wetter In der Nacht dicht bewölkt, zeitweise Regen

Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen bei Tiefstwerten von plus 9 bis minus 1 Grad. Tagsüber dicht bewölkt und zeitweise Regen, am Nachmittag im Westen und Südwesten abklingend. Temperaturen im Nordosten 6 bis 12, im Rest des Landes 11 bis 17 Grad.

30.12.2021