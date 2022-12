Landschaft im Nebel (picture alliance/dpa)

Am Tag meist stark bewölkt, im Nordosten Sprühregen, am Nachmittag auch im Süden Regen. 0 bis 6 Grad. Am Montag stark bewölkt und gebietsweise Regen, im Bergland teils Schnee. Plus 3 bis minus 2 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag stark bewölkt und regnerisch, oberhalb etwa 400 m Schnee, 2 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.