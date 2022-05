Wetter

In der Nacht einzelne Gewitter, 17 bis 8 Grad

Das Wetter: In der Nacht über der Nordhälfte stark bewölkt, von West nach Ost schauerartiger Regen, einzelne Gewitter. Später von Westen nachlassend. Sonst wolkig, im Süden klar und trocken. 17 bis 8 Grad. Am Tag im Osten und in der Mitte anfangs gebietsweise Regen, später abklingend. Sonst wechselnd bewölkt. Im Südwesten im Tagesverlauf Schauer, teils Gewitter. 16 bis 28 Grad.

11.05.2022