Fußball-Champions-League

Laut italienischen Medienberichten versuchten Anhänger des Vereins SSC Neapel zum Teamhotel von Eintracht Frankfurt vorzudringen. Demnach zündeten sie Feuerwerkskörper und warfen Steine auf Einsatzkräfte. In der Nähe seien auch viele Fans des Fußball-Bundesligisten abgestiegen. Sie sollten mit Bussen aus der Stadt gebracht werden.

Bereits vor der Champions-League-Partie war es in Neapel zu Ausschreitungen gekommen. Frankfurter Hooligans attackierten Polizisten, setzten Autos in Brand und richteten in gastronomischen Einrichtungen Schäden an. Es gibt aber auch Berichte über Angriffe italienischer Hooligans auf angereiste Fans. Bundesinnenministerin Faeser verurteilte die Krawalle.

Am Abend setzte sich Neapel gegen Frankfurt mit 3:0 durch. Da die Eintracht bereits das Hinspiel mit 0:2 verloren hatte, scheidet sie im Achtelfinale der Champions League aus.

