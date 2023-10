Wetter

In der Nacht etwas Regen, 15 bis 4 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden zeitweise etwas Regen. Im Süden gering bewölkt und örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tage im äußersten Süden und Südwesten heiter bei 23 bis 27 Grad. Im Nordosten ebenfalls sonnig bei 13 bis 16 Grad. In der Mitte bewölkt und vom Emsland bis nach Oberfranken etwas Regen. 15 bis 20 Grad

07.10.2023