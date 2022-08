Wetter

In der Nacht gebietsweise Gewitter, 23 bis 14 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und teils schweren Sturmböen. In der Südosthälfte oft noch gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 23 und 14 Grad. Am Tage im Nordwesten aufgelockert bewölkt oder sonnig. Im Südosten zunehmend bewölkt. Dazwischen teils kräftige Schauer und Gewitter. 20 bis 35 Grad.

05.08.2022