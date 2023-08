Wetter

In der Nacht gebietsweise Regen, 12 bis 5 Grad

Das Wetter: In der Nacht südlich der Donau sowie in Teilen Ostbayerns teils kräftiger Regen, an den Alpen ergiebig und unwetterartig. Im Nordwesten nachlassende Schauer und Gewitter. Sonst meist trocken. 12 bis 5 Grad. Morgen im Süden und Südosten meist bedeckt und Regen. Sonst wolkig, im Westen und Nordwesten auch freundlich. 11 bis 22 Grad.

27.08.2023