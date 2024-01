Wetter

In der Nacht gebietsweise Regen, 8 bis 1 Grad

Das Wetter: Nachts von Südwesten und Westen bis zur Elbe gebietsweise leichter, an den Alpen und im Nordwesten mäßiger Regen. Zwischen Lausitz und Vorpommern trocken mit Auflockerungen. Temperaturrückgang auf 8 bis 1 Grad, im östlichen Bergland leichter Frost. Am Tage von Nordwest nach Südost Durchzug eines Regenbandes, am späten Vormittag die Mitte erreichend, am Nachmittag den Südosten. Davor und dahinter länger trocken, bei wechselnder Bewölkung auch sonnige Abschnitte. Höchsttemperaturen 7 bis 13 Grad.