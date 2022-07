Wetter

In der Nacht gering bewölkt, 16 bis 10 Grad

Das Wetter: In der Nacht oft gering bewölkt und trocken, örtlich Nebel. Im Nordwesten Bewölkungszunahme und etwas Regen. 16 bis 10 Grad. Morgen im Nordwesten, im Tagesverlauf auch in der Mitte und im Süden wechselnd bis stark bewölkt. Sonst vielfach heiter bis sonnig. In den Alpen und in Nordseenähe einzelne Gewitter. Höchstwerte 22 bis 30 Grad.

02.07.2022