Wetter

In der Nacht gering bewölkt, 17 bis 6 Grad

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 17 bis 6 Grad. Am Tage sonnig. Nur an den Alpen einige Quellwolken. 25 bis 32 Grad.

06.09.2023