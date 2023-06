Wetter

In der Nacht Gewitter möglich, 19 bis 11 Grad

Das Wetter: In der Nacht von der Nordsee bis zur Eifel Bewölkungsverdichtung und im Emsland erste Schauer. 20 bis 10 Grad. Am Tag in der Nordhälfte von West nach Ost Durchzug von Wolken und Regen, mitunter teils kräftige Gewitter. Im Süden Sonne, am Nachmittag und Abend über dem Bergland vereinzelte Gewitter. 20 bis 33 Grad.

26.06.2023