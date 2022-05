Dichte Wolken verdecken den Mond. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte )

In der Nacht im Norden stärker bewölkt und etwas Regen. Sonst wechselnd, im Süden gering bewölkt und trocken. Temperaturen zwischen 16 und 7 Grad.

Am Tag in der Nordhälfte bewölkt, am Nachmittag Regen. In der Südhälfte freundlich mit einigen Quellwolken. 16 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden teils Regen und kurze Gewitter, später auch im Süden. 16 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.