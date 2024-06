Wetter

In der Nacht im Norden Regen, 15 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht von der Nordsee schauerartiger Regen, teils mit eingelagerten Gewittern. Unter Abschwächung bis zum Morgen die Landesmitte erreichend. Sonst teils wolkig, teils klar und weitgehend trocken. 15 bis 7 Grad. Morgen in der Nordhälfte Schauer und kurze Gewitter. In der Südhälfte längere sonnige Abschnitte. 15 bis 25 Grad.