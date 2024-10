Wetter

In der Nacht im Norden Regen, im Süden Nebel

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Nordhälfte bedeckt und vereinzelt Regen. In der Südhälfte zunehmend Nebel, nur in Kammlagen des Berglandes und in den Alpen teils klar. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen im Norden vereinzelt Regen oder Sprühregen. Sonst verbreitet zäher Nebel oder Hochnebel. Nachmittags im Westen und Südwesten Auflockerungen. 10 bis 17 Grad.