Die weiteren Aussichten:
Am Freitag meist heiter und trocken. 20 bis 30 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht nördlich von Main und Mosel stärker bewölkt, teils etwas Regen. Nach Südwesten kaum Wolken, teils klar und niederschlagsfrei, örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tage im Norden und Osten starke Bewölkung mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. In der Mitte Wechsel aus Sonne und Wolken und zunehmend trocken, im Süden und Südwesten vielfach sonnig. Höchstwerte 19 bis 27 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein.