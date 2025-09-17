Wetter

In der Nacht im Norden teils Regen, sonst meist trocken - 15 bis 4 Grad

Das Wetter: In der Nacht nördlich von Main und Mosel stärker bewölkt, teils etwas Regen. Nach Südwesten kaum Wolken, teils klar und niederschlagsfrei, örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tage im Norden und Osten starke Bewölkung mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. In der Mitte Wechsel aus Sonne und Wolken und zunehmend trocken, im Süden und Südwesten vielfach sonnig. Höchstwerte 19 bis 27 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein.