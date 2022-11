In der kommenden Nacht im Nordosten bedeckt. Sonst teils klar, vor allem im Süden und in der Mitte auch neblig. 9 bis 1 Grad, im Südosten örtlich Frost bis minus 2 Grad. Am Tage an der Donau und am Bodensee sowie im Nordosten anhaltender Nebel und Hochnebel. Sonst meist locker bewölkt bei 10 bis 18 Grad. Im Dauernebel kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Südwesten und Westen bewölkt mit teils schauerartigem Regen. Ansonsten nach Auflösung von Nebel und Hochnebel heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte 8 bis 15 Grad, bei Dauernebel im Südosten kühler.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.