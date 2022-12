Wetter

In der Nacht im Osten leichter Schneefall. 3 bis -4 Grad

Das Wetter: In der Nacht überwiegend stark bewölkt. Im Osten leichter Schneefall, der sich langsam west- und südwestwärts ausbreitet. 3 bis -4 Grad. Am Tag gebietsweise Schneefall, in tiefen Lagen teils Regen oder Schneeregen. An der See Schauer, ansonsten im Norden häufig niederschlagsfrei. -1 bis +5 Grad.

01.12.2022