Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am Tag im Norden heiter. In den übrigen Landesteilen wolkig oder bedeckt und im Südosten etwas Schnee. Minus 3 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in den Niederungen neblig, sonst meist heiter bis sonnig. Minus 3 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.