Wetter

In der Nacht im Osten und Südosten bedeckt mit Regen, weiterhin Unwetterwarnung für Teile Bayerns und Sachsens, Abkühlung auf 9 bis 3 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Osten und Südosten bedeckt mit Regen, in hohen Lagen Schnee. Für Teile Sachsens und Bayerns gilt weiterhin eine amtliche Unwetterwarnung vor Dauerregen. Sonst anfangs einzelne Schauer, die später abklingen. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Morgen im Osten verbreitet Regen. Sonst überwiegend trocken. Im Norden viel Sonne. 7 bis 17 Grad.