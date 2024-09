Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag von der Ostsee bis zur Prignitz und im Südwesten länger sonnig. Neuer Regen dagegen in der Lausitz und Ostsachsen sowie in Ostbayern. 11 bis 19 Grad.

