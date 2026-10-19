Wetter
In der Nacht im Osten zunehmend bewölkt mit örtlichem, 8 bis -1 Grad
Das Wetter: In der Nacht anfangs teils klar, später im Osten Wolkenaufzug, vereinzelt Regen. Sonst gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte 8 bis minus 1 Grad.
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Am Tag nach Nebelauflösung heiter bis sonnig. Im Nordosten und Südwesten bewölkt und örtlich etwas Regen. 8 bis 17 Grad.
Am Mittwoch verbreitet bewölkt mit ostwärts ausgreifendem Regen. Höchstwerte 9 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.