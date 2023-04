Wetter

In der Nacht im Süden etwas Regen, sonst klar

Das Wetter: Nachts im Süden und Südwesten zunehmend stark bewölkt, gebietsweise Regen. Sonst gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 9 bis 3 Grad, in der Nordosthälfte bei Aufklaren auch Bodenfrost möglich. Am Tage im Nordosten heiter bis sonnig. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken, in der Südhälfte stark bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen mit einzelnen Gewittern. Höchst-Temperaturn 13 bis 19 Grad.

01.05.2023