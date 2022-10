Wetter

In der Nacht im Süden und Südwesten Regen, sonst bewölkt, 13 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südwesten länger anhaltender Regen. In den übrigen Landesteilen wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, an der Nordsee einzelne Gewitter. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Im oberen Bergland Gefahr von Sturmböen. Am Tag im Süden länger anhaltender und teils ergiebiger Regen. Sonst weiter wechselhaftes Schauerwetter mit kurzen Gewittern. Höchstwerte 14 bis 18 Grad.

02.10.2022