Mond am Abendhimmel (picture alliance / dpa / Hinrich Bäsemann)

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordhälfte verbreitet bewölkt, stellenweise etwas Regen. In der Südhälfte heiter bis wolkig. Im Südwesten und am Alpenrand einzelne Schauer oder Gewitter. 12 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.