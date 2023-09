Wetter

In der Nacht im Westen einzelne Schauer, sonst trocken

Das Wetter: In der Nacht im Westen bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst überwiegend locker bewölkt und trocken, örtlich Nebel. 16 bis 8 Grad. Morgen im Nordwesten vereinzelt Schauer. Sonst meist heiter und weitgehend trocken bei Werten um 20 Grad an den Küsten und bis 30 Grad am Oberrhein.

16.09.2023