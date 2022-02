Wetter In der Nacht in der Mitte und im Süden noch Sturmböen

Das Wetter: In der Nacht von Nordwesten nach Süden ausgreifender Regen, nur südlich der Donau länger trocken. Im Norden und Osten teils Schneeregen. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tage an den Alpen aufgelockert, nur selten Niederschlag. Sonst stark bewölkt bis bedeckt und vor allem nördlich des Mains verbreitet Regen. 7 bis 13 Grad. Im Nordosten teils starker, in Böen stürmischer Wind.

20.02.2022