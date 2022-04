W Wetter

In der Nacht in der Mitte und im Süden Regen, sonst bewölkt, aber trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden Regen. Sonst bewölkt, aber trocken. Vor allem im Westen und Südwesten örtlich Nebel. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Morgen im Südosten etwas Regen. Sonst wechselnd wolkig, teils auch länger sonnig. Tageshöchstwerte an der See 10 bis 16, sonst 15 bis 20 Grad.

26.04.2022