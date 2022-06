Wetter

In der Nacht in der Nordhälfte bewölkt, vereinzelt Regen, sonst gering bewölkt, 14 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordwesten dichtere Wolkenfelder, vereinzelt Regen. Sonst meist gering bewölkt, im Süden klar bei Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad. Am Tage nördlich von Main und Mosel bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer. In der Südhälfte sonnig und trocken. 19 bis 29 Grad.

11.06.2022