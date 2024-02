Wetter

In der Nacht in der Südhälfte Regen, sonst bedeckt, aber trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Südhälfte Regen, in der Nordhälfte wolkig bis bedeckt, aber trocken. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Am Tage dicht bewölkt, im Südwesten und Westen sonnige Abschnitte. In der Mitte Niederschläge, später auch im Osten und Nordosten. Höchstwerte im Nordosten 4 bis 8, sonst 9 bis 13 Grad.